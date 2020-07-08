اليوم السابع
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دراسة هولندية تحذر كورونا يمكن أن ينتقل من الهواء بهذه الطرق

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:00 ص
دراسة هولندية تحذر كورونا يمكن أن ينتقل من الهواء بهذه الطرق كورونا ينتقل في الهواء
كتبت فاطمة خليل

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حذر باحثون في المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا من انتقال فيروس كورونا عن طريق الجو وأكدوا أنه أمر ممكن ولا ينبغي تجاهله وأظهرت بيانات الفريق البحثي أن العطس مرتبط بأهم احتمالية التعرض للرذاذ، يليه السعال والتحدث والتنفس، بحسب موقع "ميديكال".

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ومنذ بدء تفشي مرض كوفيد 19 كان العلماء يناقشون مدى انتقال فيروس كورونا عبر الهباء الجوي (الجزيئات المعلقة في الهواء) ولا تزال منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الجو ومع ذلك ، يحذر الباحثون من أن النقل المحمول جواً يجب اعتباره تفسيراً محتملاً لسبب انتشار كوفيد 19 بسرعة كبيرة.

إذا انتشر فيروس كورونا بهذه الطريقة، فسيكون لهذا آثار على التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها حاليًا للحد من انتقاله، على سبيل المثال، سيكون الإنتقال بما يتجاوز 1.5 متر الذي يُنصح به كثيرًا.

يُنصح الأشخاص حاليًا بالبقاء في المنزل إذا كانوا يعطسون أو يسعلون، ولكن من المعروف أيضًا أن الأحمال الفيروسية العالية يمكن أن تحدث قبل أو خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض.

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وقال المؤلفان:  يمكن أن يحدث عطس أو سعال بين الحين والآخر بسهولة قبل أن يدرك المرء أنه كان يجب أن يبقى في المنزل".

ونظرًا لأن السعال هو أحد الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 وأن الشخص قد يسعل عدة مرات متتالية ، يمكن افتراض أن السعال قد يكون مصدر قلق أكثر من العطس، بحسب الفريق.

علاوة على ذلك، فإن الغناء والتحدث بصوت عال وحتى التنفس الثقيل يمكن أن يطرد جميع جزيئات الفيروس في الهواء.

يعتمد مصير القطرات المصابة في الهواء على حجمها القطرات الأكبر تسقط على الأرض بسرعة أكبر من القطيرات الأصغر التي قد تظل معلقة لفترات أطول.

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من المعروف أن الجسيمات المحمولة جواً يمكن أن تخترق الرئتين بعمق أكبر، في حين أن الجسيمات الأكبر من المرجح أن تؤثر على الممرات الهوائية العليا ومع ذلك ، "في حين أنه من الصحيح أن الغالبية العظمى من حجم السوائل التي يتم طردها أثناء السعال 

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كورونا ينتقل في الهواء

فيروس كورونا في الهواء

الهباء الجوي

كورونا ينتقل في الهباء الجوي

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