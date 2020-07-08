دايملر لصناعة السيارات تعمق خفض التكاليف بعد خسارة فصلية متوقعة

رويترز

قال الرئيس التنفيذى لشركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستعمق خفض التكاليف نظرا لخسارة تشغيلية متوقعة فى الربع الثانى من العام، وعلى الرغم من بعض المؤشرات على تعاف فى الطلب على السيارات الفاخرة.

وقالت دايملر، إن مبيعات مرسيدس بنز، تراجعت بنحو 19 بالمئة إلى نحو 870 ألف سيارة فى النصف الأول من العام، على الرغم من أن العلامة حققت أفضل مبيعات للربع الثانى من العام حتى الآن فى الصين.

وقال الرئيس التنفيذى أولا كالينيوس للمساهمين، إنه على الرغم من الانتعاش فى الصين فإن خسائر الشركة التى زادت فى الشهور الماضية لن يتسنى التعافى منها بحلول نهاية العام، مما يستلزم المزيد من الخفض فى التكاليف.

وقال دايملر، التى من المقرر أن تعلن نتائجها للربع الثانى من العام فى 23 يوليو، إنها تتوقع تراجعا كبيرا فى المبيعات خلال هذه الفترة وأرباح تشغيل للمجموعة معدلة سلبا وتدفقات سيولة حرة سلبية فى القطاع الصناعي.

وتتوقع الشركة، أن تستغرق العودة إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا وقتا طويلا. وأشار كالينيوس إلى توقعات صندوق النقد الدولى بأن يسجل العام الحالى أسوأ ركود عالمى فى قرن تقريبا.

وقال "مبيعات وإيرادات وأرباح وحدات المجموعة ستكون على الأرجح أقل هذا العام بقارنة بعام 2019"، مضيفا أن دايملر من الممكن أن تزيد الإنتاج بسرعة فور تعافى الطلب مجددا.

وقال كالينيوس "تسليمات مبيعات التجزئة للسيارات على مستوى العالم زادت بالفعل فى يونيو بشكل طفيف عن مستوى العام السابق من جديد".