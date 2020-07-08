اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دايملر لصناعة السيارات تعمق خفض التكاليف بعد خسارة فصلية متوقعة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:37 م
دايملر لصناعة السيارات تعمق خفض التكاليف بعد خسارة فصلية متوقعة مصنع لصناعة السيارات
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس التنفيذى لشركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستعمق خفض التكاليف نظرا لخسارة تشغيلية متوقعة فى الربع الثانى من العام، وعلى الرغم من بعض المؤشرات على تعاف فى الطلب على السيارات الفاخرة.
 
وقالت دايملر، إن مبيعات مرسيدس بنز، تراجعت بنحو 19 بالمئة إلى نحو 870 ألف سيارة فى النصف الأول من العام، على الرغم من أن العلامة حققت أفضل مبيعات للربع الثانى من العام حتى الآن فى الصين.
 
وقال الرئيس التنفيذى أولا كالينيوس للمساهمين، إنه على الرغم من الانتعاش فى الصين فإن خسائر الشركة التى زادت فى الشهور الماضية لن يتسنى التعافى منها بحلول نهاية العام، مما يستلزم المزيد من الخفض فى التكاليف.
 
وقال دايملر، التى من المقرر أن تعلن نتائجها للربع الثانى من العام فى 23 يوليو، إنها تتوقع تراجعا كبيرا فى المبيعات خلال هذه الفترة وأرباح تشغيل للمجموعة معدلة سلبا وتدفقات سيولة حرة سلبية فى القطاع الصناعي.
 
وتتوقع الشركة، أن تستغرق العودة إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا وقتا طويلا. وأشار كالينيوس إلى توقعات صندوق النقد الدولى بأن يسجل العام الحالى أسوأ ركود عالمى فى قرن تقريبا.
 
وقال "مبيعات وإيرادات وأرباح وحدات المجموعة ستكون على الأرجح أقل هذا العام بقارنة بعام 2019"، مضيفا أن دايملر من الممكن أن تزيد الإنتاج بسرعة فور تعافى الطلب مجددا.
 
وقال كالينيوس "تسليمات مبيعات التجزئة للسيارات على مستوى العالم زادت بالفعل فى يونيو بشكل طفيف عن مستوى العام السابق من جديد".
 

المانيا

شركه دايملر

شركه المانيه

شركه سيارات

سيارات مرسيدس

الصين

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة