اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج أصغر متعاف من كورونا بعد ولادته بمستشفى كفر الدوار بالبحيرة.. صور

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:09 ص
خروج أصغر متعاف من كورونا بعد ولادته بمستشفى كفر الدوار بالبحيرة.. صور أصغر متعاف من كورونا
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة عن خروج أصغر متعاف من فيروس كورونا "كوفيد - 19" بعد ولادته بمستشفى كفر الدوار العام فى محافظة البحيرة، مؤكدة أنه تم عمل مسحة أولى له وكانت إيجابية، وتم عمل مسحة أخرى وكانت سلبية.

106800867_195661325317821_1312748341483087085_n
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 21718 حالة حتى اليوم بعد خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
106806967_195661351984485_1895231749097170029_n
 
وأوضحت أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


وزارة الصحة

اصغر متعافى

اصغر متعافى من كورونا

كورونا

مستشفى كفر الدوار

البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة