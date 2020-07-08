حصول 12 محطة مياه بالمنوفية على شهادة "TSM" وتطبيق " MASTER " بـ119 محطة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن حصول 12 محطة تابعة للشركة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتمنح من خلال التفتيش على ٥ اقسام بالمحطة، وهم " الموارد البشرية - السلامة والصحة المهنية - التشغيل - الصيانة - المعامل والجودة"، للتأكد من أن المحطة مستوفاه ومطابقة لإشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وإستعرض، المحطات الحاصلة علي تلك الشهادة، وهم محطة مياه شبين الكوم البحاري، والتى حصلت على الشهادة ثلاث مرات ومحطة مياه تلا مرتين، وكذا محطة تلا لمعالجة الصرف الصحى، ومحطة مياه بركة السبع المرشحة، كما حصلت محطات بهناي المرشحة، كفر الخضرة المرشحة، معالجة الشهداء، شبرازنجي المرشحة، الفرعونية المرشحة، ميت موسي المرشحة، معالجة ميت برة، سرس الليان المرشحة على هذه الشهادة .

وأكد نجيب، حرص الشركة على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقاً لخطة عمل الشركة لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأضاف المهندس محمد فوزي عوض، مدير إدارة التشغيل القياسى والصيانة المخططة ومنسق TSM، أنه قد تم تطبيق تعليمات التشغيل القياسي بجميع محطات الترشيح المباشر والترشيح التقليدي وجميع محطات المعالجة للصرف الصحي والروافع، وكذلك تطبيق برنامج الصيانة المخططة MASTER بعدد 6 محطات ترشيح تقليدي وعدد 9 محطات ترشيح مباشر وعدد10 محطات معالجة صرف صحي، وعدد 94 محطة رفع صرف صحي، بإجمالي 119 محطة علي ان يتم التطبيق بباقي المحطات خلال العام المالي الجديد.

كما أضاف بأنه يتم حاليا تأهيل وتطوير محطتى مياه الدبايبة البحارى والشهداء البحارى ومحطتى معالجة البتانون، وسبك الأحد للحصول على تلك الشهادة، كما يتم حاليا البدء في برنامج إعداد شبكة الصرف الصحى، ومحطة الرفع للصرف الصحى بسرس الليان للحصول على شهادة الـ TSM.



