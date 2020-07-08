اليوم السابع
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جونسون: أتحمل المسئولية كاملة عن استجابة الحكومة لتفشى كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:31 م
جونسون: أتحمل المسئولية كاملة عن استجابة الحكومة لتفشى كورونا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة الحكومة لتفشى جائحة فيروس كورونا نافيا أن يكون قد حاول إلقاء اللوم على العاملين فى قطاع الرعاية الصحية فى انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
 
وتعرض جونسون، لانتقادات بسبب قوله إن بعض دور الرعاية لم تتبع الإجراءات للحد من الوفيات بالمرض وطلب منه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر مرارا الاعتذار. لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.
 
وقال جونسون أمام البرلمان، "آخر ما أريد القيام به هو إلقاء اللوم على العاملين بالرعاية الصحية فيما حدث أو أن يتصور أى منهم أننى ألقى اللوم عليهم".
 
وأضاف، "عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث. ما لم يكن معروفا للجميع فى بداية التفشى أن الفيروس ينتقل من أشخاص لا يعانون من أعراض لغيرهم ولذلك غيرنا الإرشادات والتوجيهات".
 

بريطانيا

الحكومه البريطانيه

كورونا

فيروس كورونا

بوريس جونسون

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