توقيع بروتوكول لإطلاق مدرسة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

كتبت هبة السيد

شهد اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشركة المصرية للاتصالات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ويهدف البروتوكول الى تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قام بتوقيع البرتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في انشائها منذ سبتمبر 2018، تـهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، وذلك عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، مما سيؤدى بالضرورة إلي إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف شوقي أن البروتوكول الذى يتم توقيعه اليوم يشهد اطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يتم انشاؤها في العام الدراسي 2020/2021 ، حيث يؤسس لشراكة ممتدة بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات، التي قامت بدور فعال ورائد لما يجب أن تقوم به المؤسسات المصرية نحو المساهمة في تطوير منظومة التعليم الفنى، وأكد أن الوزارة تسعى إلي اطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن تطوير التعليم الفني يعد استثمارا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلا مزدهرا لخطط التنمية الاقتصادية، وأضاف شوقى أنه رغم الظروف الراهنة، فسوف تشهد الأسابيع القليلة المقبلة توقيع عدد اخر من البروتوكولات التي سينشأ عنها مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة بين الوزارة وعدد من الشركات الرائدة في مجالات اقتصادية وخدمية مستحدثة.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ حيث يستهدف بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير كوادر فنية مؤهلة ومدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحاصلة على شهادات معتمدة دوليا لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ موضحا أن هذا التعاون سيمتد لمحافظات أخرى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في اطار خطة تطوير البنية التحتية للاتصالات فإنه من المقرر خلال العامين المقبلين أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ مشروعات لمد كابلات الألياف الضوئية وذلك بالإضافة إلى مشروعات التوسع في شبكة الكابلات البحرية وهى خطط تتطلب توافر كوادر متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما في تخصصات تكنولوجيا الالياف الضوئية والبرمجيات والأمن السيبراني.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون سيسهم في تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني والتقني، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات التعليم الحديثة من خلال بناء نموذج متكامل لتنمية مهارات الطالب والمعلم وفقا لأحدث النظم والمعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية واكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل اعتمادا على التدريب الميدانى وكذلك تنمية مهارات المعلمين وتطوير وتجهيز البنية التحتية للمدرسة لتوفير بيئة تعليمية محفزة للطالب.

هذا وقد تم تحديد التخصصات بالمدرسة بناء على دراسة الواقع العملي للاحتياجات الفعلية لسوق العمل حيث تشتمل المدرسة على تخصصات في مجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسوب، وأنظمة الالكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم اعدادها وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى، ومدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات يمنح الطلاب بعدها شهادة اتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة الى شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملى المقررة بكفاءة وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم ، وسيشارك في مراقبة جودة العملية التعليمية بالمدرسة شريك أكاديمي ذو خبرة عالمية في مجال التعليم الفني وذلك لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان اعتماد شهادات الخريجين دوليا.

وقد أوضح الدكتور محمد مجاهد أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تدار حاليا بأسلوب مؤسسي من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وسيتم الإعلان فور توقيع هذا البرتوكول عن قبول طلاب الدفعة الأولى بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسى 2019/2020 من محافظة القاهرة، وذلك بمجموع لايقل عن 250 درجة، كما سيتم اجراء امتحانات قدرات ومقابلات شخصية للمتقدمين.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "فخورون برعايتنا لهذا المشروع القومي إيمانًا من الشركة بدورها المجتمعي والتزامها بدعم القضايا الأكثر تأثيرًا في مجالات الصحة والتعليم والتدريب" مضيفًا "إن رعاية مثل هذا المشروع سيدعم منظومة التعليم الفني ويضمن استمرار خطط التطوير والتنمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل".



وزير الاتصالات و التعليم يشهدان توقيع البروتوكول



الدكتور عمرو طلعت