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تنفيذ 104 قرار إزالة واسترداد 9 آلاف متر تعديات على أراضى الدولة بالغربية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:39 م
تنفيذ 104 قرار إزالة واسترداد 9 آلاف متر تعديات على أراضى الدولة بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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قال د.طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أنه تم تنفيذ 104 قرار إزالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، واسترداد 9 آلاف و 835 متر تعديات على أراضى الدولة بمراكز ومدن المحافظة.

 

أسفرت الحملات عن تنفيذ 97 قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و 790 متر بواقع 74 قرار لتعديات علي أملاك الري على مساحة 4 آلاف و 266 متر، و 21 قرار لتعديات علي أملاك الأوقاف على مساحة 3 آلاف و 490، و 2 قرار لتعديات علي أملاك السكة الحديد على مساحة 1034 متر، إلي جانب تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية على مساحة 1 فدان و 7 قيراط و 17 سهم بمركز كفر الزيات ومركز سمنود ، و 2 قرار إزالة لمخالفات بناء على مساحة 270 مترا بمركز قطور .

 

وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد لـ 7 مخالفة بناء على مساحة 775 مترا بمراكز قطور وزفتي وطنطا. أكد د. رحمي علي التصدي بحسم لكافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى، بالتنسيق مع قوات الأمن وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.


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