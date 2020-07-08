اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:37 م
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تقرير يرصد ارتفاع وصفات هيدروكسى كلوروكين فى مارس وقت ذروة كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:00 م
تقرير يرصد ارتفاع وصفات هيدروكسى كلوروكين فى مارس وقت ذروة كورونا أدوية الملاريا هيدروكسى كلوروكوين
كتبت إيناس البنا

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كشف تقرير أمريكى أن وصفات الأدوية المضادة للملاريا كلوروكين وهيدروكسى كلوروكين ارتفعت فى كل ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة، بعد أن وصفت بأنها علاجات محتملة لكورونا COVID-19 فى وقت سابق من هذا العام.
 
ووفقًا للدراسة التى نشرتها المجلة الأمريكية "نيوزويك" فإنه من بين النتائج أن الوصفات الطبية لكل من هيدروكسى كلوروكين وأزيثروميسين، وهو مضاد حيوى يتم دمجه أحيانًا، ارتفعت بنسبة 1044% بين فبراير ومارس.
 
وغرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق أن "هيدروكسى كلوروكين وأزيثروميسين مجتمعة، لديهم فرصة حقيقية لتكون واحدة من أكبر مغيرات اللعبة فى تاريخ الطب".
هيدروكسى كلوروكوين
هيدروكسى كلوروكوين
 
وأعقب ذلك إصدار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تفويضًا لاستخدام الطوارئ للأدوية، قبل التحذير أنه يجب استخدامها فقط فى بيئة المستشفى لأنها قد تتسبب فى "مشاكل خطيرة فى نظم القلب قد تهدد الحياة"، وفشلت المسارات السريرية منذ ذلك الحين فى إظهار أن لها أى فائدة واضحة لمرضى COVID-19.
 
ولدراستهم المنشورة فى مجلة JAMA اطلع فريق من الباحثين فى الطب الباطنى مع فريق الاستجابة للوقاية من الأمراض والوقاية منها (CDC) التابع لـ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على قاعدة بيانات حول الوصفات الأولية وإعادة التعبئة من 48000 صيدلية للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة .
 
ووفقا للبيانات، فى الفترة ما بين أكتوبر 2019 وفبراير 2020، تم وصف هيدروكسى كلوروكوين والكلوروكين لـ383685 شخصًا فى المتوسط​​، بينما ما بين فبراير 2020 إلى مارس 2020 ارتفع العدد التقديرى للمرضى الذين يتلقون الكلوروكين بنسبة 158%.
 
وبالنسبة لهيدروكسي كلوروكين زادت الوصفات الطبية له بنسبة 86.2%، ومن بين المرضى الذين لديهم كل من هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين ، ارتفع الرقم بنسبة 1044%.
 
 
وبشكل عام ازدادت الوصفات المقدرة لعقاقير الملاريا في جميع الولايات وواشنطن العاصمة، وشهدت أكبر ارتفاعات في نيوجيرسي وفلوريدا وهاواي ونيويورك ، وكانت الأدنى في داكوتا الجنوبية وأيوا.
 
قال الباحثون إنه "ملحوظ" أنه خلال شهر واحد تم إعطاء نحو 300.000 مريض أكثر من المعتاد هيدروكسي كلوروكوين.
 
وقال الفريق إنه ليس من الواضح أن كل وصفة طبية جديدة لوحظت في دراستهم كانت لـ COVID-19، ما إذا كان المرضى قد استخدموا الأدوية على الفور أو قاموا بتخزينها، وقد تم جمع البيانات قبل نشر العديد من المبادئ التوجيهية الجديدة.

هيدروكسي كلوروكوين

COVID

19

أدوية الملاريا

فيروس كورونا

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