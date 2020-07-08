تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن وزوجها

مطروح حسن مشالى

كشفت مصادر بمحافظة مطروح تفاصيل وفاة جمال الدين سعد الشجيع، زوج السيدة أميمة القباج شقيقة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، لافتا إلى أنه توفى غرقاً بشاطئ قرية المروة في الساحل الشمالى أثناء قضائه إجازة المصيف.

ودخل جمال الدين سعد الشجيع 70 سنة من القاهرة الدقى مستشفى الحمام المركزى إثر تعرضه للغرق، وكانت الحالة العامة سيئة وتم عمل إنعاش قلبى، لكنه توفى وتم وضع جثته تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

وبعد ساعات من وفاة الزوج، توفيت أميمة القباج، شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك حزنا على زوجها الراحل. وشيعت جنازة شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك زوج شقيقتها منذ قليل وتم الدفن بمدافن العائلة بطريق الواحات. وقام الحضور من أسرة المتوفيين والأصدقاء بأداء صلاة الجنازة على المقابر والدعاء للمتوفين .