تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

كتبت هبة السيد

غرّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وفق ما جاء بوكالة الأنباء السعودية، عددا من مقدمي الخدمة، بأكثر من 8 ملايين ريال، من بينهم شركة "الاتصالات السعودية" STC وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ وذلك لارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وفرضت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات على "الاتصالات السعودية" غرامات مالية قدرها 3.31 مليون ريال، وغرامات مالية قدرها 1.41 مليون ريال بحق شركة "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 2.14 مليون ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 2018 ألف ريال، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل" 200 ألف ريال. فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 870 ألف ريال.

وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، بالإضافة إلى استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم قبول طلب نقل الأرقام إلى مقدم خدمة آخر بالمخالفة لقرارات الهيئة، ومخالفة ضوابط الحملات والعروض الترويجية لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الهيئة أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.