اليوم السابع
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تعرف على أسعار البنزين للثلاثة أشهر القادمة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:50 م
تعرف على أسعار البنزين للثلاثة أشهر القادمة ارشيفيه
كتبت - مروة الغول

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بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى  والتي اوصت  بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة  وكانت أسعار البنزين كالتالي.. 
 
 
6.25 جنيه للتر البنزين 80 
 
7.50 جنيه للتر البنزين 92  
 
8.5 جنيه للتر البنزين 95
 
وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر
 
 
وكانت  اللجنة قد استعرضت  متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ،  واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.
 
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة .
وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة  مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليه / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع ابريل / يونيه 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية .
 
 
 
 

البترول

أسعار البنزين

تعرف علي أسعار البنزين

أسعار البنزين لثلاث أشهر

قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية

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