تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بالختام بضغوط هبوط 9 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسراً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7394.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 72.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8359.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 317.7 مليون سهم بقيمة 6 مليارات ريال.

وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%.

وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 9.93%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 81 سهماً على رأسها سهم "الدريس" بنسبة 3.85%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 3.75%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 237.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المراكز العربية، عن متحصلاتها من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التي أتمت اكتتابها يوم الأحد الماضي، بعد تحديد سعر 16 ريالاً للسهم الواحد، حيث تُقدر قيمة هذه المتحصلات بمبلغ 36.72 مليون ريال سعودي (والذي سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي)، وحيث يمثل هذا المبلغ مانسبته 30% من ملكية المراكز العربية غير المباشرة في رأسمال شركة أملاك العالمية.

الجدير بالذكر أن شركة المراكز العربية كانت تمتلك قبل الطرح عن طريق شركاتها التابعة مامجموعه 8.44%؜ من رأسمال شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (5.91% بعد الطرح)، حيث يأتي استثمار شركة المراكز العربية بها من خلال اثنتين من شركاتها التابعة، وذلك بنسبة 5.63% من خلال شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري (3.94% بعد الطرح)، وبنسبة 2.81% من خلال شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري (1.97% بعد الطرح).