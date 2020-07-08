تراجع بورصة أبوظبي بنسبة 0.67% بجلسة الأربعاء..وهبوط مؤشر مسقط

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% خاسراً 29.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.862 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 590.779 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 164 مليون سهم، بقيمة 154.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1133 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 4.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 10.21%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 9.8%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 5.12%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.07%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.84%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 18.6 مليون درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 9.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3493.590 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 467 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.78%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 7.04%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "اومنفيست" بنسبة 2.91%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمارات القابضة، عن استقالة خالد بن عبد الله العيسري نائب رئيس المجلس، فيما وافق المجلس على قبول الاستقالة وتم تعيين ساعد بن سيف السعدي عضو مجلس الإدارة الحالي ليكون نائباً لرئيس المجلس بدلاً من العضو المستقيل.