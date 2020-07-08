تحقيقات النيابة: المتهم بتعريض ابنه للخطر تركه ومعه ورقة بها "رجاء إيداعه دور رعاية"

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى اتهام أب بتعريض أمن وحياة ابنه من ذي الاحتياجات الخاصة للخطر، أن المتهم ادعى للشرطة أنه فقْدَه ابنه البالغ من العُمر تسع سنوات، أثناء تواجدهما أمام إحدى حدائق التنزه بمنطقة مصر الجديدة.

وبإجراء الشرطة التحريات حول الواقعة وفحصها كاميرات المراقبة بالحديقة؛ تأكدت من عدم تواجد الأب وابنه بمحيط الحديقة المذكورة، وتبين تورط الأب في اختفاء نجله، وأخطرت وحدة مباحث قسم شرطة محطة أسوان بتسليم أحد الركاب الطفل المفقود ومعه ورقة مدون عليها "رجاء بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال".

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس أب أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ التي تجرى مع المتهم بالقضية. وسألت النيابة العامة الطفل فقرَّرَ أن والده صحبه إلى محطة قطار الجيزة وحجز له مقعدًا بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، ووضع في ملابسه ورقة دوَّنَ فيها "رجاء بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال" وأمره بالحفاظ عليها، مدعيًا له انتظارَ أحدٍ وصولَه بالمحطة المتجه إليها.

وباستجواب النيابة العامة الأب أقرَّ بارتكابه الواقعة على أمل إيداع أحد مسئولي محطة أسوان ابنه بإحدى دور الرعاية؛ وذلك لعدم قدرته المادية على إيداعه، وبعد علمه من الطبيبة التي تعالجه بإصابته بإعاقة ذهنية هي تأخره عقليًّا بقدر أربع سنوات، موضحًا أنه ادعى للشرطة فقده ابنه لدرء الشبهة عنه.