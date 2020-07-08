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تحرير محاضر صحية وتوصية بغلق 3 مخابز ومطعم خلال حملة لمفتشى الأغذية بالشرقية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:16 م
تحرير محاضر صحية وتوصية بغلق 3 مخابز ومطعم خلال حملة لمفتشى الأغذية بالشرقية مخبز بمدينة الصالحية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط مفتشو الأغذية بمدينة الصالحية بالشرقية، عددا من المخالفات الصحية فى ثلاثة مخابز ومطعم وسوبر ماركت، ذلك فى حملة مكبرة، تحت إشراف رمضان خيرى رئيس جهاز المدينة والدكتور عبدالعزيز سليم مدير الإدارة الصحية .

وقامت لجنة من مكتب مراقبة الأغذية بالصالحية الجديدة بالمرور على مخابز ومحلات ومطاعم مفارق أبو نصار التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، وتمت متابعة العمل للوصول إلى غذاء آمن وصحى للمواطنين وتم التنبيه على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى من فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن عمل محاضر صحية لعدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بهذة المنشآت وتم التوصية بغلق بعض المنشآت الغذائية من 3 مخابز ومطعم ومحلات بدون ترخيص ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية .

وتواصل الأجهزة التنفيذية التعاون بين الجهات المعنية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام القانون وانتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية المواطنين.

 

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