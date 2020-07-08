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تحذيرات من انتشار مرض التهاب الدماغ الشديد بين مرضى كورونا من البالغين

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:00 م
تحذيرات من انتشار مرض التهاب الدماغ الشديد بين مرضى كورونا من البالغين التهاب الدماغ
كتبت هند عادل

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حذر علماء من أن التهاب الدماغ النادر الذي يحدث عادة بسبب الالتهابات الفيروسية يبدو أنه يزداد انتشارا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث يؤثر التهاب الدماغ والنخاع الحاد (ADEM) المنتشر على الدماغ والحبل الشوكي وعادة ما يظهر لدى الأطفال.

ووفقا لتقرير لصحيفة mirror البريطانيا ، لأنه غالبًا ما يتبع ذلك عدوى بسيطة مثل الخلايا المناعية التي تنشط البرد لمهاجمة الطلاء الواقي الدهني الذي يغطي الأعصاب، لكن باحثين من جامعة كوليدج لندن قالوا إن هناك زيادة "مقلقة" في الاصابه بالتهاب الدماغ النادر بين البالغين خلال الوباء.

واستناداً إلى النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت في مجلة Brain ، يقول الباحثون إن الأطباء بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالتأثيرات العصبية المحتملة من أجل إجراء تشخيص مبكر وتحسين نتائج المرضى.

قال الدكتور مايكل زاندي ، من معهد UCL Queen Square لأمراض الأعصاب الذي كان مؤلفًا كبيرًا في الدراسة: "حددنا عددًا أكبر من المتوقع من الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية مثل التهاب الدماغ ، والذي لم يكن مرتبطًا دائمًا بشدة أعراض الجهاز التنفسي.

ووجد الباحثون أيضًا أن مضاعفات بيولوجية عصبية أخرى، مثل الهذيان والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب، مرتبطة بالمرض، ووفقاً للفريق، لم يعاني بعض المرضى الـ 43 الذين تمت دراستهم من أعراض تنفسية.

تتراوح أعمار هؤلاء المرضى، الذين أكدوا أو اشتبهوا بفيروس كورونا بين 16 و 85 عامًا وتم علاجهم في المستشفى الوطني لأمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب بجامعة كاليفورنيا.

حدد الباحثون 10 حالات من ضعف الدماغ المؤقت مع الهذيان ، وثماني حالات من السكتات الدماغية ، وثماني حالات أخرى مع تلف الأعصاب، كان هناك أيضا 12 حالة التهاب في الدماغ ، تم تشخيص تسع منها مع التهاب الدماغ.

وقال الباحثون إن فيروس كورونا لم يتم اكتشافه في الدماغ وسوائل العمود الفقري لأي من المرضى الذين تم اختبارهم، وأضافوا أن الفريق وجد أيضًا أدلة على التهاب الدماغ الناجم عن الاستجابة المناعية للمرض مما يشير إلى أن بعض المضاعفات العصبية لـ Covid-19 قد تأتي من الاستجابة المناعية بدلاً من الفيروس نفسه.


كورونا

عدوى كورونا

عدوى فيروس كورونا

مضاعفات كورونا

كورونا نيوز

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