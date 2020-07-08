اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة قطر حمراء بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 5 قطاعات.. وتراجع 29 سهماً

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:50 م
بورصة قطر حمراء بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 5 قطاعات.. وتراجع 29 سهماً بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسراً 19.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9224.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 309.3 مليون سهم بقيمة 592 مليون ريال عبر تنفيذ 9087 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 13 سهماً، واستقرت 6 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.60%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%.
 
وفى  سياق متصل أعلنت شركات صناعات قطر، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، الخليج الدولية، عن عزمهم الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث ستعلن الأولى يوم الاثنين الموافق 27 يوليو الجاري، والثانية ستعلن يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، والثالثة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، كما ستعقد تلك الشركات مؤتمرات عبر الهاتف موجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية.
 

بورصة قطر

بورصة قطر للاوراق المالية

اقتصاد قطر

قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة