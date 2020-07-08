وقال البيان -حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء- "جرى تبادل شامل لوجهات النظر بشأن تسوية الشرق الأوسط، وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المبدئي الداعم لحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للإطار القانوني الدولي الحالي، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية".
يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف ناقش، عبر الهاتف، مع عزام أحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتنسيق الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وتعمل روسيا بشكل دائم على تهيئة الظروف لاستئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك وفي إطار مجلس الأمن الدولي والرباعية الدولية للشرق الأوسط.