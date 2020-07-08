بتر ذراعى طفل بكفر الشيخ لانفجار كشك كهرباء بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ –محمد سليمان

أصيب طفل ببتر ذراعيه الأيسر بالكامل، وذراعه الأيمن من فوق الكوع، وعمل ترقيع لفخذه الأيسر، لانفجار كشك كهرباء بجوار منزل الطفل بقرية بقلولة التابعة لمركز كفر الشيخ، تحرر المحضر رقم 1449 جنح الرياض.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ، بإصابة الطفل خالد صالح إبراهيم طفل، 4 سنوات، من قرية بقلولة، التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، لانفجار بكشك بجوار منزله، وتم نقل المريض للمستشفى العام ومنها للمستشفى الجامعي بطنطا، وتم بتر ذراعه الأيسر بالكامل، وذراعه الأيمن من من فوق الكوع، وعمل ترقيع لفخذه الأيسر.

تحرر المحضر رقم 1449 جنح الرياض، وبالعرض على النيابة العام تم استدعاء والد الطفل للإدلاء بأقواله والذى اتهم المسئولين بشركة الكهرباء بالإهمال.