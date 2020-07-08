باركليز: الاقتصادات الكبيرة تواجه زيادة فى الديون لكن تملك وقتا لترتيب الوضع

رويترز

قال باركليز اليوم الأربعاء إن الاقتصادات الكبيرة المتطورة تواجه زيادة فى الديون، إذ تتسبب أزمة فيروس كورونا فى موجة تحفيز مالى ضخم لكنها تملك وقتا لترتيب الأوضاع لديها، وفى تقرير جديد بشأن الديون فى الأسواق المتقدمة، أشار البنك البريطانى إلى أن صناع القرار لن يستطيعوا تجاهل الأوضاع المالية المتدهورة لفترة طويلة.

ويتجه معدل الدين بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى لدول مجموعة العشرين، صوب الارتفاع لأعلى من مستوياته، إبان فترة الحرب العالمية الثانية فى العام المقبل، ويتوقع باركليز أن يرتفع معدل الدين الأمريكى بنحو 30 نقطة مئوية فى العامين المقبلين، فيما من المرجح أن يزيد معدل الدين فى منطقة اليورو ليصل إلى نحو مئة بالمئة فى 2020 مقارنة مع نحو 85 بالمئة فى 2019.

وقال، إن هذا يرجع إلى أن أكبر اقتصاد فى العالم يحظى بمزايا امتلاك عملة الاحتياطى وسوق سندات كبيرة وسائلة أقل عرضة للتقلبات.

لكن منطقة اليورو، لا تزال مهددة باعتبارها اتحاد نقدى بدون اتحاد مالي.

وقال باركليز، إن موانع حدوث أزمة دين جديدة فى منطقة اليورو مرتفعة مقارنة بالفترة بين 2010 و2012، مشيرا إلى انخفاض حاد فى تكاليف التمويل.

ويتوقع البنك، انخفاض متوسط العائد الاسمى على الدين السيادى إلى أقل من اثنين بالمئة مقارنة مع 3.75 بالمئة فى 2010.

لكن على الرغم من انخفاض تكاليف الإقراض فى منطقة اليورو عموما، فإن اختلاف الاتجاهات الاقتصادية بين جنوب وشمال أوروبا ونظامها النقدى الفريد يعنى أنها فى حاجة لإيجاد طريقة منفصلة لخفض الدين الكلي.

ويتوقع باركليز، أن تكون إعادة توزيع الأموال والائتمان وتطبيق سياسة الكبح المالى بتحديد سقف للعائد على السندات أكثر الحلول ملائمة لخفض الدين على مستويات الدخل فى البلدان المثقلة بشدة بالدين.