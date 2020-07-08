اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتحارى من طالبان يقتل 3 وسط تصاعد العنف فى أفغانستان

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:46 م
انتحارى من طالبان يقتل 3 وسط تصاعد العنف فى أفغانستان حركة طالبان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السلطات الأفغانية، إن انتحاريا من حركة طالبان، فجر سيارة عسكرية محملة بالمتفجرات بعدما اقترب بها من مقر إقامة حاكم إقليم قندهار ومقر الشرطة اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
 
وتراق المزيد من الدماء من جديد فى أفغانستان، رغم محاولة الولايات المتحدة التوسط لإبرام اتفاق سلام بين طالبان والحكومة فى أعقاب ما يقرب من عقدين من الحرب.
 
وقال بهير أحمد أحمدى المتحدث باسم حاكم الإقليم، "فى حوالى الساعة الرابعة فجرا، تعرض انتحارى يقود شاحنة كبيرة (تابعة لقوة أمنية) لإطلاق النار من قبل قوات الأمن قبل الوصول إلى هدفه، لكنه نفذ التفجير قرب مقر الشرطة والمجمع السكنى للحاكم".
 
وأضاف، أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 14 آخرون، بمن فيهم مدنيون، وأن مقر الشرطة ومجمع الحاكم تعرضا لأضرار بالغة فى الهجوم الذى وقع بمنطقة شا والى كوت.
 
وأعلنت حركة طالبان، مسؤوليتها قائلة فى بيان إن مقر الشرطة كان يستخدم كمركز عسكرى لعمليات قوات الأمن ضد مقاتليها.
 
ويقول دبلوماسيون، إن تجدد الهجمات يفاقم حالة انعدام الثقة فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة وطالبان للدخول فى مفاوضات سلام، بينما تسحب الولايات المتحدة القوات بموجب اتفاق مع طالبان أبرم فى فبراير.
 

افغانستان

السلطات الافغانيه

الحكومه الافغانيه

حركه طالبان

طالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع قائد للشرطة الأفغانية واثنين من حراسه فى تفجير انتحارى شرقى أفغانستان

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:52 ص

مقتل عنصر لـ "طالبان" إثر استهداف نقطة أمنية فى أفغانستان

الإثنين، 06 يوليه 2020 10:37 ص

مقتل وإصابة 6 من أفراد الشرطة فى انفجار غربى أفغانستان

الأحد، 05 يوليه 2020 09:51 ص

دبلوماسى روسى يحذر طالبان من محاولة الاستيلاء على السلطة فى أفغانستان بالقوة

السبت، 04 يوليه 2020 02:14 م

إصابة ضابط ومدنى إثر انفجار سيارة تابعة للشرطة فى أفغانستان

السبت، 04 يوليه 2020 09:56 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة