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المغرب يفتح منافذه البحرية ومطاراته لسفر المواطنين اعتبارا من 14 يوليو

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:03 م
المغرب يفتح منافذه البحرية ومطاراته لسفر المواطنين اعتبارا من 14 يوليو المغرب
كتب أحمد عرفة

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أعلنت المغرب عن فتح منافذه البحرية ومطاراته لسفر المواطنين والمقيمين الأجانب اعتبارا من 14 يوليو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، الأربعاء، تسجيل 164 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14771 حالة.

 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 804353 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

 

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 242 حالة، كما تم تسجيل 677 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 11316 حالة.

 

فيما أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، أن السعي الأساسي لبلاده لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة لجائحة كوفيد كورونا في المرحلة المقبلة، هو إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستمرار في اليقظة لحماية صحة المواطنين.

 


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