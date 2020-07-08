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المصرية للاتصالات: 18% زيادة باشتراكات التليفون الأرضى و 7% للإنترنت

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:00 م
المصرية للاتصالات: 18% زيادة باشتراكات التليفون الأرضى و 7% للإنترنت المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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توقع مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات we، الاستمرار فى معدلات النمو على مستوى قاعدة عملاء التليفون المحمول فى ضوء بعض المؤشرات التشغيلية للفترة الحالية، مشيرا إلى أن الإجراءات المستحدثة والخاصة بانتقال العملاء بين شركات المحمول قد تساهم ولو بشكل بسيط فى رفع نسب الاشتراك لدى الشركة فى ضوء ما توفره من عروض وخدمات مميزة

 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نتائج الربع الأول لعام 2020 شهدت ارتفاع فى قاعدة العملاء على مستوى خدمات التليفون الأرضى بنسبة 18% والإنترنت بنسبة 7% مقارنة عن نفس المدة من العام السابق ومن المتوقع الاستمرار فى ذلك النمو على مستوى قاعدة العملاء على المستوى القريب فى ضوء بعض المؤشرات التشغيلية للفترة الحالية.

 

وأشار إلى قيام الشركة ببعض المجهودات من أجل تيسير عملية الاشتراكات الجديدة مثل إطلاق خدمة الرقم المختصر 111 لتقديم طلبات الاشتراكات الجديدة وذلك تزامنا مع تشجيع العملاء ايضا على استخدام التطبيقات مثل (My WE) و(ًWE Pay) عن طريق العروض الترويجية لتقليل التكدس عبر منافذ بيع الشركة بجانب مد فترة السماح الخاصة بدفع فواتير التليفون الأرضى وذلك من أجل حرص الشركة على تقديم أعلى مستوى من الأمان والمرونة والجودة للخدمات التى تقدمها للعملاء الحاليين والجدد.

 

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت فى منتصف مايو الماضى عن عقد شراكة مع تحالف للكابلات البحرية يضم 7 من مقدمى خدمات الاتصالات العالميين لإنشاء الكابل البحرى "2Africa" وهو كابل ضخم يدور حول القارة الإفريقية مروراً بـ 16 دولة

 

ويهدف الكابل إلى تعزيز خدمات الاتصالات وتطوير مستقبل خدمات الإنترنت فى أفريقيا والشرق والأوسط، كما وقعت المصرية للاتصالات اتفاقية عبور مع أعضاء تحالف الكابل وشركة ايرتيل الهندية لتوفير مسارات أرضية حديثة من نوعها فى جمهورية مصر العربية باستخدام مسارات مختلفة لربط البحر الأحمر والبحر المتوسط بواسطة محطات إنزال جديدة برأس غارب والسويس.


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we

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