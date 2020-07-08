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المسماري: ملتزمون بوقف إطلاق النار ولا توجد أى مؤشرات من قبل الطرف الآخر

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:43 م
المسماري: ملتزمون بوقف إطلاق النار ولا توجد أى مؤشرات من قبل الطرف الآخر المسمارى
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه لا يوجد سلاح فى ليبيا مع وجود استعمار، موضحا أن الجيش الليبى يسعى إلى تأمين حياة المدنيين.

 

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: ما زلنا نلتزم بوقف إطلاق النار.. ولا توجد أى مؤشرات من قبل الطرف الآخر.

 

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه يجب أن نتوحد لتنفيذ هدف طرد الغزاة الأتراك من ليبيا، لافتا إلى أن الجيش الليبى يقاتل من أجل السلام ولتأمين المواطنين.

 

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسماري: "إن النوايا التركية واضحة من أجل السيطرة على ليبيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى لشبكة سكاى نيوز عربية، أن هناك حشودا عسكرية للميليشيات للهجوم على مناطق فى غرب البلاد.

 

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل، وإمداد الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي. ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى إلى أن المعركة الحقيقية بين الشعب الليبى والغزاة الأتراك.


المسمارى

الجيش الليبى

تركيا

ازمه ليبيا

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