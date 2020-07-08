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المجلس القومى للطفولة والأمومة يحذر من استخدام الأطفال للإنترنت دون رقابة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:12 م
المجلس القومى للطفولة والأمومة يحذر من استخدام الأطفال للإنترنت دون رقابة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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حذر المجلس القومى للطفولة والأمومة الأهالي من استخدام الأطفال للإنترنت دون رقابة ويطالب الأسر  بضرورة متابعة ألعاب أطفالهم باستمرار حتى لا يقعوا فريسة سهلة للقرصنة الإلكترونية، والتى قد تعرض حياتهم للخطر. 

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن حزنها لوفاة طفل ضحية لعبة المشنقة على تطبيق تيك توك.
 
وأشارت السنباطي إلى أنه في وقتنا الحالي يتواجد عدد كبير من الأطفال والمراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون رقابة من الاهل وهذا ما يجعلهم فريسة سهلة للكثير من المخاطر ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال مؤكدة على ضرورة متابعة ألعاب أطفالنا خلال التطبيقات المتنوعة التي يتيحها العالم الافتراضي. 
 
وأكدت السنباطي أن سلامة الأطفال على الإنترنت هي مسئوليتنا جميعاً لافتة إلى اهمية خلق بيئة أكثر أمانًا، ورفع مستوى الوعي حول الاستخدام السليم والمسؤول للإنترنت لدى الأطفال والأهل ومقدمي الرعاية. مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد نفذ العديد من حملات التوعية لحماية الأطفال على الإنترنت هدفت إلى تقديم رسائل توعوية للأطفال والمراهقين لتعريفهم بإرشادات وإجراءات السلامة عبر الإنترنت.
 
 ودعت السنباطي أولياء الأمور بالاتصال بالخط الساخن لنجدة الطفل "16000" للحصول على المشورة النفسية الصحيحة فى التعامل مع مثل هذه المواقف مع الأطفال، والإبلاغ أيضاً إذا ما تعرض الأطفال لأي خطر أو استغلال.
 
 
 
 
 

 


الطفولة والأمومة

الانترنت

الأطفال

المحافظات

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