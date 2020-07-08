اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كورونا: عدد الإصابات بالفيروس يزداد ببعض المحافظات

كتب أحمد عرفة

قالت إشراق السباعي، المتحدثة باسم اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كورونا، إن الفيروس لا يزال موجودا في البلاد، وعدد المصابين يزداد في بعض المحافظات. ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضحت المتحدثة باسم اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كورونا أن المحاجر الصحية ما زالت تعمل وتؤدي مهامها على أكمل وجه.

ولفتت المتحدثة باسم اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كورونا إلى أن محجر الأمل الكميتي هول، ما زال مفتوحا ولم يغلق أبوابه حتى اللحظة بالإضافة إلى محجر مستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقته عدن، كما أن بقية المحاجر في المحافظات المحررة ما زالت تؤدي دورها الإيجابي بدعم من وزارة الصحة والسكان، والمنظمات الدولية.

ولفتت المتحدثة باسم اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كورونا إلى أن أطباء بلا حدود الفرنسية، القائمين على ادارة محجر الأمل، سيستمرون في عملهم بإدارة المشروع ولكن سيتغير نشاطهم من العلاج المباشر الى مركز فرز مؤقتا.

وأشارت المتحدثة باسم اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كورونا إلى أن الأرقام بدأت في التناقص خلال الفترة الماضية، وذلك لعدم توفر المسحات التي يتم من خلالها عمل فحوصات PCR للمشتبه بإصابتهم.