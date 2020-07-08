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القليوبية: تلقى طلبات لجنة مراجعة أعمال البناء إلكترونيا الأسبوع المقبل

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:26 م
القليوبية: تلقى طلبات لجنة مراجعة أعمال البناء إلكترونيا الأسبوع المقبل اجتماع اللجنة العليا لمراجعة أعمال البناء والترميم
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية الاجتماع الأول للجنة العليا لمراجعة أعمال البناء والترميم، والتى تم تشكيلها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفقا لقرار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رقم (412) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لمراجعة أعمال البناء والترميم.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد أحمد على سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبد الله العمرى مدير مديرية الإسكان، والمهندس مينا نظمى أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، والدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ بهندسة بنها، والمهندس ياسر مرعى مدير الشئون الهندسية، والمهندسة منال عمر مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس أسامة عبد القادر نافع من الشئون الهندسية.

وخلال الاجتماع حددت اللجنة آلية العمل وتلقى الطلبات من المواطنين، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا اعتبارا من الأسبوع القادم ولمدة شهر، على أن تتم المعاينة من خلال لجان فرعية لمطابقة الأعمال بالتراخيص الممنوحة من الوحدات المحلية من الجهات الفنية التالية: (الشئون الهندسية، إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، مديرية الإسكان، مديري التنظيم بالوحدات المحلية).

وأكد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أهمية مراقبة عمل اللجان الفرعية ومتابعة أعمال المطابقة على الطبيعة من خلال اللجنة العليا لضمان تنفيذ التعليمات بدقة شديدة مؤكدا ضرورة التعامل بحسم مع المخالفين والإسراع في عمل اللجان.

اجتماع اللجنة

اجتماع اللجنة

 

خلال اجتماع نائب محافظ القليوبية باللجنة
خلال اجتماع نائب محافظ القليوبية باللجنة

 

نائب محافظ القليوبية خلال الاجتماع
نائب محافظ القليوبية خلال الاجتماع

 


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