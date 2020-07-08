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الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:36 م
الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية علاج فعال ويقضى على الطاعون ولا يوجد أى خوف من إصابة أى شخص حول العالم بالمرض، وتابعت: الصين سجلت حالة واحدة في منغوليا الصينية والعام الماضي تم تسجيل حالة في مدغشقر ويتم العزل والعلاج لجميع الحالات وتتعافي تماما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الدولة المصرية تؤمن كافة الحدود البرية والبحرية والجوية من عدوى الأمراض المنتقلة من القادمين من الخارج، من خلال تفعيل عمليات الفحص والكشف مع تتبع الأجانب لمدة 15 يوم من تاريخ دخولهم للبلاد .

وحول أنواع الطاعون وكيف يصاب الناس بالعدوى قالت منظمة الصحة العالمية إن عدوى الطاعون لها شكلان رئيسيان، يعتمدان على مسار العدوى الأول الشكل الدبلي والثاني الشكل الرئوي وجميع الأشكال قابلة للعلاج والشفاء إذا ما اكتُشِفت في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

فالطاعون الدبلي هو أكثر أشكال الطاعون شيوعاً على الصعيد العالمي، وهو ينجم عن لدغة برغوث حامل للعدوى وتابعت: يُعتبر انتقال الطاعون الدبلي بين البشر أمراً نادر الحدوث ومن الممكن أن يتطور الطاعون الدبلي وينتشر إلى الرئتين، فيما يُعرف باسم الطاعون الرئوي والذي يُعتبر من أنواع الطاعون الأكثر وخامة.

أما الطاعون الرئوي هو أشد أشكال الطاعون فتكاً وقد لا تزيد فترة حضانته على 24 ساعة وأي شخص مصاب بالطاعون الرئوي قد ينقل المرض عن طريق الرذاذ إلى البشر الآخرين والطاعون الرئوي غير المعالج يكون مميتاً، ما لم يتم تشخيصه وعلاجه في وقت مبكر ومع ذلك، فإن معدلات التعافي تكون مرتفعة إذا تم اكتشاف المرض وعلاجه في الوقت المناسب في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض.

 


الصحة

الطاعون

الصين

المضادات الحيوية

الطاعون الدبلي

الطاعون الرئوي

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