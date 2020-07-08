الصحة القطرية تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

كتب: أحمد جمعة

سجلت وزارة الصحة العامة القطرية 608 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وشفاء 1204 حالات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة قطر إلى 96107 حالات، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسراً 19.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9224.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 309.3 مليون سهم بقيمة 592 مليون ريال عبر تنفيذ 9087 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 13 سهماً، واستقرت 6 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.60%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وفى سياق متصل أعلنت شركات صناعات قطر، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، الخليج الدولية، عن عزمهم الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث ستعلن الأولى يوم الاثنين الموافق 27 يوليو الجاري، والثانية ستعلن يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، والثالثة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، كما ستعقد تلك الشركات مؤتمرات عبر الهاتف موجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية.