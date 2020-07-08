الصحة العالمية تعلق على انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس تلقيها تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من المنظمة.

وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في بيان: "وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارًا رسميًا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من السادس من يوليو، ولكن ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة".

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إنها تلقت إخطارًا رسميًا بقرار الرئيس دونالد ترامب قبل أكثر من شهر كما أعلن عضو بارز في الكونجرس الأمريكي أن الولايات المتحدة انسحبت رسميًا من منظمة الصحة العالمية، وسط جائحة كورونا التي لا تزال تعصف بالعديد من الدول.