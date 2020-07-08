السيطرة على حريق فى وحدة سكنية بمنطقة أبو هلال فى المنيا دون خسائر بالأرواح

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد تلقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بحى أبو هلال.

انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الحريق وتبين اندلاعه فى وحدة سكنية بالطابق الخامس فى عمارات عشش محفوظ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة رجال الحماية المدنية .

وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق بسبب ماس كهربائى، وبالانتقال تبين أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو مصابين، ونتج عنه تلفيات محتويات الوحدة السكنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.