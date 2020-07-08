السيطرة على حريق شب داخل مصنع "زيوت شعر" بالعاشر من رمضان

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في صالة إنتاج بمصنع زيوت شعر " بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تسبب الحريق في إصابة 4 اشخاص بحالات اختناق وجرى إسعافهم بمحيط المصنع.

وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في "مكنسة" كهربائية، فيما التهمت النيران مجموعة من الكراتين الموجودة داخل صالة إنتاج على مساحة 250 متر مربع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.