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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:27 م
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السيطرة على حريق شب داخل مصنع "زيوت شعر" بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:35 م
السيطرة على حريق شب داخل مصنع "زيوت شعر" بالعاشر من رمضان حريق - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في صالة إنتاج بمصنع زيوت شعر " بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

 

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في صالة إنتاج بمصنع زيوت شعر " بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تسبب الحريق في إصابة 4 اشخاص بحالات اختناق وجرى إسعافهم بمحيط المصنع.

 

وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في "مكنسة" كهربائية، فيما التهمت النيران مجموعة من الكراتين الموجودة داخل صالة إنتاج على مساحة 250 متر مربع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

 


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