اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان: قرار باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير العمل بنسبة٣٠% - ٥٠%

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:30 ص
السودان: قرار باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير العمل بنسبة٣٠% - ٥٠% السفير عمر بشير مانيس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى، السفير عمر بشير مانيس، قرارا بشأن مواقيت وضوابط العمل في ظل الطوارئ الصحية وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين بالدولة وتمشيا مع موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا"، تقرر أن تكون مواقيت العمل بالقطاع العام ( الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم ) اعتبارا من الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٨ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة  الثالثة بعد الظهر، على ان يتولى السادة الوزراء ورؤساء الوحدات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير دولاب العمل بنسبة ٣٠% - ٥٠% من منسوبي الوزارة أو الوحدة مع مراعاة الضوابط الصحية اللازمة .

ووجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.  


السودان

حكومه السودان

وزراء السودان

اجراءات كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة