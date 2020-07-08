اليوم السابع
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السفير الصينى بالقاهرة يرثى وزير الدولة للإنتاج الحربي

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:15 م
السفير الصينى بالقاهرة يرثى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن نتائج اجتماعه ـ عبر الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ـ بكل من لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وانج بيان، نائب رئيس الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الصيني، والمهندس  وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، و منال حسن، نائب رئيس مؤسسة السويدي إليكتريك الخيرية للتنمية المجتمعية، وآخرون.
 
وجاء الاجتماع بمناسبة تبرع «الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة CFPA» بمهمات ومستلزمات طبية بقيمة حوالي 100 ألف دولار إلى نظيرتها المصرية، ولعدد من المستشفيات الأهلية لتوفير الحماية للأطقم الطبية العاملة في مكافحة الوباء.
 
وأشار اللواء بهاء الدين زيدان، إلى أن السفير الصيني لدى القاهرة استهل كلمته برثاء الراحل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي رحل أول أمس، ثم تحدث عن عمق العلاقات الصينية- المصرية، لافتاً إلى مساندة مصر للصين بمجرد إنتشار الوباء على أراضيها في لمسة تقدرها القيادة الصينية كما يقدرها الشعب الصيني، كما أشار السفير إلى أن هذا التبرع الذي تقدمه الصين لمصر يمثل وقوف الشعب الصيني مع الشعب المصري دائماً، وأشار أيضاً للمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها شركات صينية على الأراضي المصرية، وكيف كانت الشركات حريصة على عدم تأثر تقدم هذه المشروعات بالوباء الذي إجتاح العالم.
 

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