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الرئاسة الجزائرية: تزايد إصابات فيروس كورونا بسبب عدم التقيد باجراءات الوقاية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:20 م
الرئاسة الجزائرية: تزايد إصابات فيروس كورونا بسبب عدم التقيد باجراءات الوقاية رئيس الجزائر
أ ش أ

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قالت الرئاسة الجزائرية إن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الولايات مؤخرا، نجمت عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة.
 
وأضافت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم، إن الرئيس عبد المجيد تبون، سيرأس غدا الخميس، جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضع في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بفيروس كورونا، الناجمة في بعض الولايات، عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضع.
 
وأوضح البيان أنه سيشارك في هذا اللقاء عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وقادة الأجهزة الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، وولاة كل من الجزائر العاصمة، ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة. 

كورونا

فيروس كورونا

رئيس الجزائر

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اصابات

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