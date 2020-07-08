الذهب يسجل مستوى قياسيا فى مصر وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام

كتب - إسلام سعيد

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت 5 جنيهات بالتعاملات المسائية، لتبلغ 804 جنيهات للجرام من عيار 21 الأكثر رواجا فى مصر، لافتا إلى أن السعر الحالى للذهب هو الأعلى فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أوقية الذهب 1812 دولار.

أسعار الذهب بأعلى مستوياتها التاريخية..



عيار 18 : 689.15 جنيه



عيار 21 : 804 جنيهات



عيار 24 : 918.85 جنيه



الجنيه الذهب : 6432 جنيها



السعر العالمي : 1812 دولار

وتخطى الذهب مستوى 1800 دولار للأوقية يوم الأربعاء لأول مرة منذ 2011 حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن سرعة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم المستثمرين للتدافع صوب الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1802.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 عند 1804.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.10 دولار للأوقية.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين حالة كما تشهد الإصابات زيادة في أنحاء العالم.وعبر مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي عن قلقهم من أن تهدد زيادة الإصابات إنفاق المستهلكين وزيادة الوظائف وهو ما عزز المخاوف الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1925.30 دولار للأوقية.