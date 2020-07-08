الخارجية الأمريكية: إيران لها تأثير على العراق من خلال الميليشيات

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت شحنات أسلحة قادمة للحوثيين من إيران.



وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية، أن إيران لها تأثير على العراق من خلال الميليشيات، وعليها احترام سيادته، وأنه من المهم تمديد حظر السلاح على إيران.



ونعتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي بالجريمة الشنيعة، مشيرة إلى أن الحوار الاستراتيجي مع العراق خطوة أولية ناجحة، كما أعربت عن أملها في تطوير العلاقات الأمريكية العراقية بشكل أكبر.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من أي تصعيد عسكري في ليبيا، مطالبة بحل الأزمة الليبية من خلال الأمم المتحدة، ولافتة إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن التدخل الخارجي في ليبيا يبعدنا عن الحل السياسي.