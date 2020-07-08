الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا فى مأرب بصاروخ باليستى

كتب أحمد عرفة

استهدفت مليشيات الحوثيين الأربعاء، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.



ووفقا لموقع العربية، فإن الصاروخ الذي سقط مساء اليوم في حي الشركات، أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذي لم يعرف عددهم حتى الآن.



ويواصل الحوثيين، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار الإيرانية، وترتكب تلك الجرائم بصورة تنتهك القانون الدولي الإنساني والتعاليم السماوية والقيم الإنسانية.



وصعد الحوثيون عمليّاتهم الإرهابية، مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية بعد يوم واحد من تصريح لناطق المليشيات، يحيى سريع، قال فيه إن جماعته "ستنفذ عددا من العمليات"، وهو تهديد دشّنته اليوم باستهداف المواطنين الأبرياء بمدينة مأرب.