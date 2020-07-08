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الجيش الليبى: نتوقع هجوما تركيا فى أى وقت..ويجب أن نتوحد لطرد الغزاة الأتراك

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:49 م
الجيش الليبى: نتوقع هجوما تركيا فى أى وقت..ويجب أن نتوحد لطرد الغزاة الأتراك الجيش الليبى
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى: نتوقع هجوماً تركياً فى أى وقت وسنردع أى اعتداء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى: لا صحة لوجود قوات روسية داخل الأراضي الليبية.

 

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبى: يجب أن نتوحد لتنفيذ هدف طرد الغزاة الأتراك من ليبيا.

 

وفى وقت سابق أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه لا يوجد سلاح في ليبيا مع وجود استعمار، موضحا أن الجيش الليبى يسعى إلى تأمين حياة المدنيين.

 

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، : ما زلنا نلتزم بوقف إطلاق النار.. ولا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر.

 

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه يجب أن نتوحد لتنفيذ هدف طرد الغزاة الأتراك من ليبيا، لافتا إلى أن الالجيش الليبي يقاتل من أجل السلام ولتأمين المواطنين.

 

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري: "إن النوايا التركية واضحة من أجل السيطرة على ليبيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري لشبكة سكاي نيوز عربية، أن هناك حشودا عسكرية للميليشيات للهجوم على مناطق في غرب البلاد.

 

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن  تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل، وإمداد الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي. ولفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك.

 

 


المسمارى

الجيش الليبى

تركيا

ازمه ليبيا

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