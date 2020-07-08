اليوم السابع
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الجامعة العربية ..ورشة عمل لتسهيل التجارة بين الدول لمواجهة أزمة كورونا الأحد المقبل

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:26 م
الجامعة العربية ..ورشة عمل لتسهيل التجارة بين الدول لمواجهة أزمة كورونا الأحد المقبل السفير كمال حسن على
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يعقد القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)،  ورشة عمل ، الأحد المقبل، حول دور تسهيل التجارة في تدفق السلع والخدمات بين الدول العربية، وأهمية اتفاق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
 
وقال السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في تصريح ، اليوم، الأربعاء، إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة تهدف إلى الإسراع من حركة البضائع والإفراج عنها عبر الحدود ما يؤدي إلى تقليص عاملي الوقت والتكلفة في التجارة الدولية.
 
وأضاف أنه اتضح الدور الهام الذي تقوم به تسهيل التجارة في مواجهة جائحة كورونا المستجد، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متعلقة بالعمل عن بعد وإنهاء التعامل بالمستندات الورقية وتطبيق إجراءات التحول الرقمي للإفراج عن السلع الأساسية من المواد الغذائية والطبية.
 
وذلك دون الإخلال بمتطلبات الأمن والصحة وتفعيل إدارة المخاطر وتدعيم استمرارية وترابط سلاسل التوريد الإقليمية وحماية الاقتصاديات العربية وسلامة مجتمعات الأعمال والمستهلكين وسرعة تلبية احتياجات الأسواق العربية .
 
 
يأتى ذلك بالتوازي مع تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالإدارات الجمركية،  بالإضافة إلى حماية التجار والمتعاملين في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية ووسطاء الجمارك ووكلاء شركات الشحن والتفريغ وغيرهم من المشتغلين بالمنافذ والمعابر الحدودية. 
 
ويتحدث في الورشة نخبة من الخبراء من منظمة التجارة العالمية،  والفريق الفني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إضافة إلى الخبراء من الجامعة العربية والدول العربية.

مصر

الجامعة العربية

سياسة

كورونا

فيروس

التجاره

منظمة التجارة العالمية

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