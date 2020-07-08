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لتعارضها مع توقيت الانتخابات..

التعليم: ننسق لتفادى 300 لجنة لامتحانات الدبلومات أثناء انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:28 م
التعليم: ننسق لتفادى 300 لجنة لامتحانات الدبلومات أثناء انتخابات مجلس الشيوخ امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بتفادى ترشيح مدارس التعليم الفني التي تجرى بها امتحانات تحريرية للدبلومات الفنية، حتى لا يتعارض ذلك مع مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ التي يتزامن عقدها مع امتحانات الدبلومات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى، أن هناك قرابة 300 مدرسة تتعارض مع مقار لجان الانتخابات من إجمالى قرابة 3000 لجنة امتحانات للطلاب وتم التنبيه على تفادى تعارض ال 300 لجنة مع مقار الانتخابات والتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات.

ويكون الاقتراع على الانتخابات في الخارج أيام الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، على أن يبدأ الناخبون في داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن نتيجه الجولة الأولي يوم 19 أغسطس، حيث  تم التنبيه على تفادى ال 300 مدرسة فى الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية.

 


التربية والتعليم

انتخابات مجلس الشيوخ

امتحانات الدبلومات الفنية

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