التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع مشرفى تقدير المواد والتصحيح بكنترولات الثانوية العامة لبحث تفاصيل شكاوى الطلاب من صعوبة جزئيات فى امتحان الفيزياء، الذى أدى فيه الطلاب امتحاناتهم الثلاثاء 7 يوليو الجارى، موضحا سيتم البدء فى تصحيح العينة العشوائية للمادة السبت المقبل وفى ضوء ما تسفر عنه نتائج العينة العشوائية سيتم اتخاذ قرار بشأن الجزئيات الصعبة.



وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه فى حالة ما إذا تم اكتشاف أن هناك سؤال غامض أو إجابته غير واضحة فلن نتردد فى اتخاذ قرار بشأن إلغاء هذه الجزئية وتوزيع درجاتها على باقى الأسئلة فى الامتحان، موضحا أنه فى حالة ما إذا أظهرت العينة العشوائية بأن هناك سؤال صعب جدا لم يجب عنه الطلاب سيتم حذفه لأنه سيكون سؤال بلا قدرة تمييزية فى علم التقييم، أما إذا أظهرت العينة العشوائية حصول طلاب على الدرجة النهائية فى مادة الفيزياء ونسبة الدرجات فى الشريحة من 90 حتى 100 %، أكثر من 10% إذ فالامتحان وهذه الجزئيات الصعبة لها قدرة تمييزية وبالتالى لن يتم حذف أجزاء.



وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه على الأهالى تهدأت الطلاب لآن المواد المقبلة فى الامتحانات ثقيلة " الكيمياء والجغرافيا" والوزارة سوف تطبق كل ما هو فى صالح الطلاب، مؤكدا أن هناك ردود فعل بعض الطلاب تأتي من أن الطالب سلم كراسة الامتحان وبالتالى لو شعر أنه اخطأ أو لم يجيب بالشكل المطلوب يكون رد فعله عنيف ولكن الوزارة تعمل دائما فى مصلحة الطلاب ولا يجب عليهم القلق نهائيا.







