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التعاون الدولى: جارى تنفيذ مشروعين بالطيران المدني بمنح 224,111مليون دولار

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:27 م
التعاون الدولى: جارى تنفيذ مشروعين بالطيران المدني بمنح 224,111مليون دولار جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
 
وبدأ رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المشروعات التنموية بمختلف القطاعات؛ من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم مجالات التعاون مع شركاء التنمية، والتي تستهدف النهوض بمعدلات التنمية الشاملة، من خلال المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة للمواطن.
 
وقدمت الوزيرة، خلال الاجتماع، عرضا مختصراً عن إجمالي التسهيلات التمويلية والمنح المقدمة لقطاع البيئة، والذي يشمل 4 مشروعات بإجمالي  234,4 مليون دولار، كما أوضحت أن قطاع الصحة يشهد تنفيذ 11 مشروعا بإجمالي 781.039 مليون دولار، وذلك لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية وإنشاء وحدات رعاية صحية أساسية، إلى جانب  تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى إعادة تأهيل معهد التمريض الفني ببورسعيد.
 
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: يتم تنفيذ مشروعين بقطاع الطيران المدني بإجمالي تسهيلات ومنح تقدر قيمتها بـ 224,111 مليون دولار، وذلك لتحديث مطار برج العرب، وتطوير الملاحة الجوية، كما تصل القيمة الإجمالية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالقطاعات المختلفة لوزارة النقل إلى 4586.6 مليون دولار، إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية في قطاعي الزراعة والري من خلال مشروع البرنامج المشترك للتنمية الريفية، ومشروع قناطر أسيوط، و تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان، والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف.
 
 
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولى ملفات عمل الوزرا ة تصوير سليمان العطيفى‎ (1)
 

 

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولى ملفات عمل الوزرا ة تصوير سليمان العطيفى‎ (2)
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولى ملفات عمل الوزرا ة تصوير سليمان العطيفى‎ (2)

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولى ملفات عمل الوزرا ة تصوير سليمان العطيفى‎ (3)
 

 

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولى ملفات عمل الوزرا ة تصوير سليمان العطيفى‎ (4)
 

 

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولى ملفات عمل الوزرا ة تصوير سليمان العطيفى‎ (5)

 


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