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"الإريثروبويتين" دواء لعلاج الأنيميا يدخل سباق البحث العلمى لعلاج كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:00 م
"الإريثروبويتين" دواء لعلاج الأنيميا يدخل سباق البحث العلمى لعلاج كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أكد باحثون في معهد ماكس بلانك للطب التجريبي في جوتنجن بألمانيا، أن دواء "الإريثروبويتين" Erythropoietin، وهو أحد أدوية فقر الدم، قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا، بفضل وجود Epo  في العقار وهو هرمون لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ووجد العلماء أن Epo قد يخفف من تطور كورونا الشديد ويحمي المرضى من التأثيرات العصبية طويلة المدى عندما يهاجم فيروس الدماغ.

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وبحسب موقع "ميديكال" تشير دراسات الحالة الأولية إلى التأثير الإيجابي لـ Epo، كما يخطط الباحثون الآن لتجربة سريرية عشوائية للتحقيق المنهجي في آثار Epo في مرضى Covid-19.

وفي نهاية مارس ، تم إدخال مريض يعاني من أعراض كورونا الشديدة إلى مستشفى إيراني، لأن المريض يعاني أيضًا من ضعف خلايا الدم، وصف الأطباء عامل النمو المكون للدم Epo بعد سبعة أيام من بدء العلاج، تمكن المريض من مغادرة المستشفى.

 

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قالت هانيلور إهرنريتش، عالمة في معهد ماكس بلانك للطب التجريبي ، وكانت تبحث في تأثير عامل النمو EPo لأكثر من 30 عامًا وتشتبه في وجود صلة بين Epo وفيروس كورونا، " لاحظنا أن مرضى غسيل الكلى يتحملون Covid-19 بشكل جيد للغاية - وعلى وجه التحديد هؤلاء المرضى هم الذين يتلقون الإريثروبويتين بانتظام".
 

يتم تحرير Epo كرد فعل طبيعي لنقص الأكسجين يحفز الجزيء تكوين خلايا الدم الحمراء وبالتالي يحسن إمدادات الأكسجين إلى الدماغ والعضلات يتم استغلال هذا التأثير أيضًا من قبل الرياضيين الذين يتخذون Epo الاصطناعي كمنشطات لا يحفز Epo خلايا الدم فقط ولكن أيضًا العديد من الأنسجة الأخرى.

يحسن Epo التنفس في حالة نقص الأكسجين
 

لخصت إهرنريتش وزملاؤها الدراسات المختلفة حول تأثيرات Epo. تشير التجارب على الحيوانات إلى أن Epo يعمل على مناطق من جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في التنفس ونتيجة لذلك ، يتحسن التنفس عندما يكون هناك نقص في الأكسجين. ل

دى Epo أيضًا تأثير مضاد للالتهابات على الخلايا المناعية وبالتالي يمكن أن يخفف من الاستجابة المناعية المبالغ فيها بشكل متكرر في مرضى Covid-19 ويمكنه أيضًا الحماية من الأعراض العصبية والآثار طويلة المدى للمرض مثل الصداع والدوخة وفقدان الشم والطعم والنوبات المرضية.

تم إظهار التأثيرات الوقائية لـ Epo في الحيوانات وكذلك في العديد من الدراسات على البشر الذين يعانون من اضطرابات دماغية مختلفة.

 


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