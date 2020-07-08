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الأوقاف تقرر فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب ظهر السبت

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:46 ص
الأوقاف تقرر فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب ظهر السبت مسجد السيدة زينب
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار ختطها لإعداد مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى لإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الأوقاف، قررت الوزارة أن يكون بدء التجربة من مسجد السيدة زينب، وذلك لسعة مصلى السيدات بها، ووجود الواعظات اللائي يقمن بالإشراف الكامل على المصلى.

وقالت الوزارة إن الفتح سيكون بالضوابط التالية، يكون الفتح في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة ، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق، الوضوء بالمنزل و غير مسموح بفتح دورات المياه نهائيا، ارتداء الكمامة مع حمل المصلى الشخصي ، ولن يسمح لأي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصي بالدخول، الالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء.

وأضافت الوزارة، لن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى، وحرصا على سلامة الأطفال لن يسمح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل، غير مسموح باصطحاب أية أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى . ٨ - فور اكتمال العدد المحدد سيتم غلق باب المصلى والاعتذار عن عدم التمكن من استيعاب أي عدد زائد عن الطاقة الاستيعابية للمصلى وفق مراعاة علامات التباعد . وحال التأكد من التزام جميع المصليات بالضوابط سيتم فتح المصليات الكبرى ببعض المساجد الكبرى التي يتوفر بها واعظات للإشراف على مصليات السيدات ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة قبل فتح أي مصلى للسيدات ، وذلك للتأكد من تهيئة المصلى وتوفر الاشتراطات اللازمة لفتحه ، وأخذ موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني بفتحه . ووجه الدكتور محمد مختار جمعة مديرية أوقاف القاهرة بسرعة وضع علامات التباعد اللازمة بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها) ، مع تعقيم المكان قبل فتحه للصلاة .


وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب مصلى السيدات فتح المساجد

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