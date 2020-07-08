اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود ويترأس صلوات القداس الإلهى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:25 م
الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود ويترأس صلوات القداس الإلهى الانبا باخوم
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مساء اليوم الأربعاء، كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي، الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية.

 

تأتى تلك الزيارة فى إطار الزيارات الرعوية للأنبا باخوم لكنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة بعد قرار الفتح الجزئى الكنائس.

 

وترأس المطران صلاة القداس الإلهى بمشاركة الأب جورج جميل راعى الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الرعية بنسبة 25 بالمئة من السعة الاستيعابية للكنيسة، وسط الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع حسب قرارات الكنيسة الكاثوليكية.

 

وألقى الأنبا باخوم كلمة العظة التى بدأها بالتعبير عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط الكنيسة اليوم، كما قدم الشكر إلى الأب الراعى على مجهوداته من أجل خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية، ثم تحدث فى كلمة العظة حول: عدم الخوف من التكلم باسم الرب يسوع على الرغم من وجود بعض المعوقات والصعوبات حيال ذلك، مؤكدا أن الروح القدس سيرشدنا إلى ما ينبغى أن نفعله فى مثل هذه المواقف، مضيفاً أن التكلم باسم الرب يسوع لا يعنى فقط الكرازة به على الملأ، بل فى المواقف والأفعال الحياتية أيضًا.

 

وفى نهاية الصلاة، قدم الأب جورج جميل الشكر للأنبا باخوم على حضوره ودعمه وتفقده المستمر لأحوال الرعية، وختم صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة المؤمنين وإعطائهم البركة الرسولية.


الكاثوليك

الكاثوليكية

الانبا باخوم

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة