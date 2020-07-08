الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود ويترأس صلوات القداس الإلهى

كتبت سارة علام

استقبلت مساء اليوم الأربعاء، كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي، الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية.

تأتى تلك الزيارة فى إطار الزيارات الرعوية للأنبا باخوم لكنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك من أجل الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة بعد قرار الفتح الجزئى الكنائس.

وترأس المطران صلاة القداس الإلهى بمشاركة الأب جورج جميل راعى الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الرعية بنسبة 25 بالمئة من السعة الاستيعابية للكنيسة، وسط الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع حسب قرارات الكنيسة الكاثوليكية.

وألقى الأنبا باخوم كلمة العظة التى بدأها بالتعبير عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط الكنيسة اليوم، كما قدم الشكر إلى الأب الراعى على مجهوداته من أجل خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية، ثم تحدث فى كلمة العظة حول: عدم الخوف من التكلم باسم الرب يسوع على الرغم من وجود بعض المعوقات والصعوبات حيال ذلك، مؤكدا أن الروح القدس سيرشدنا إلى ما ينبغى أن نفعله فى مثل هذه المواقف، مضيفاً أن التكلم باسم الرب يسوع لا يعنى فقط الكرازة به على الملأ، بل فى المواقف والأفعال الحياتية أيضًا.

وفى نهاية الصلاة، قدم الأب جورج جميل الشكر للأنبا باخوم على حضوره ودعمه وتفقده المستمر لأحوال الرعية، وختم صلاة الذبيحة الإلهية بمباركة المؤمنين وإعطائهم البركة الرسولية.