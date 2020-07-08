الأمم المتحدة: تحويلات نقدية لـ 656 ألف شخص يعانون انعدام الامن الغذائى فى زامبيا

كتبت - هند المغربي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها ستوفر تحويلات نقدية لحوالي 656 ألف من الأشخاص الضعفاء والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في زامبيا لمدة 6 أشهر.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنه تم مساعدة 166 من مرافق الرعاية الصحية ومراكز العزل فى زامبيا على تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة، وقدمت الكلور ومحطات غسل اليدين وصناديق النفايات الطبية. وتوزيع مستلزمات النظافة على أكثر من 700 مدرسة

وأضاف المتحدث بإسم امين عام الامم المتحدة أن مكاتب الامم المتحدة نجحت فى الوصول إلى أكثر من مليون شخص برسائل حول ممارسات النظافة الآمنة وخدمات العنف القائم على نوع الجنس والوقاية من الفيروسات.