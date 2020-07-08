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الأمم المتحدة : التدخل الخارجى فى ليبيا وصل إلى مستويات غير مسبوقة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:40 م
الأمم المتحدة : التدخل الخارجى فى ليبيا وصل إلى مستويات غير مسبوقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن النزاع الجاري في ليبيا دخل مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك وصول معدات عسكرية متطورة وانخراط عدد من قوات المرتزقة في القتال.
 
وأشار جوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن اجتماع عبر الدوائر المغلقة ،فيديو كونفرانس، حول ليبيا، نقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى أن "الوقت لم يعد في صالحنا في ليبيا"، مشددا على أنه يجب اغتنام كل الفرص المتاحة لإنهاء الجمود السياسى.
 
وأضاف أن جهود خفض التصعيد فى ليبيا، بما في ذلك تحديد منطقة محتملة منزوعة السلاح، جاري العمل عليها من قبل مهمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل تفاوضي وإنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن مهمة الأمم المتحدة مستمرة في كافة الأراضي الليبية رغم الظروف الصعبة.
 
ونوه جوتيريش، إلى أن تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا سيسهل جهود وعمل المهمة الأممية، مشيرا إلى اعتماده على مجلس الأمن في تسريع عملية اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا.

الامم المتحدة

ليبيا

جوتيريش

مجلس الامن

تركيا

تدخلات فى ليبيا

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