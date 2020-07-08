اعراض سرطان الكلى منها قلة الشهية ودم فى البول

كتبت فاطمة خليل

سرطان الكلى من أنواع السرطان غير الشائعة لكن كلما تم تشخيص المرض مبكراً، كان معدل البقاء على قيد الحياة أفضل، لذا، من المهم معرفة أعراض سرطان الكلى وعلامات الإصابة به، على الرغم من أنه ليس من السهل دائمًا اكتشاف سرطان الكلى في مراحله المبكرة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض سرطان الكلى، بحسب ما ذكر موقع "Health grades".

اعراض سرطان الكلى



اعراض سرطان الكلى ليس من السهل دائماً اكتشافها في مراحل سرطان الكلى المبكرة وعادة، تبدأ الأعراض فقط بمجرد أن يبدأ الورم بالضغط على أنسجة الكلى أو الأنسجة المحيطة بها واعراض سرطان الكلى تشمل:

-فقر دم

-دم في البول

-انخفاض الشهية

-الشعور بالضغط على جانب واحد من أسفل ظهرك

-الحمى غير المرتبطة بعدوى أو فيروس

-كتلة على جانبك أو أسفل الظهر

-التعب غير المبرر

-ألم أسفل الظهر غير المبرر من جانب واحد ، وليس بسبب إصابة

-فقدان الوزن غير المقصود

يمكن أن تكون هذه العلامات والأعراض غامضة أو قد تكون مرتبطة بمشكلة أخرى على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب العدوى بولًا دمويًا والتعب شائعًا في كثير من المشاكل الصحية ولكن إذا كانت لديك هذه الأعراض ، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى تتمكن من الحصول على التشخيص الصحيح.

إذا كنت مصابًا بسرطان الكلى، فكلما تم اكتشافه مبكرًا، زادت فرصة العلاج الناجح، قد يحيلك طبيبك إلى طبيب مسالك بولية - متخصص في الجهاز البولي التناسلي ، والذي يشمل كليتيك.

اعراض سرطان الكلى وتأكيدها بالفحوصات



بعد أن يستبعد طبيبك الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك، قد تحتاج إلى المزيد من الاختبارات إما لاستبعاد أو تشخيص سرطان الكلى في هذه المرحلة ، ربما خضعت بالفعل لاختبار بول ، ولكن قد تحتاج إلى توفير عينة أخرى لإجراء المزيد من الاختبارات.

تتحقق اختبارات البول من وجود خلايا دم مجهرية وخلايا سرطانية قد تكون موجودة في البول. يتم إجراء الاختبارات الغازية مثل خزعات الإبرة في كثير من الأحيان لأن دراسات التصوير مفيدة للغاية قد تشمل الاختبارات الأخرى:

-تقيس اختبارات الدم مستويات خلايا الدم الحمراء ومستويات خلايا الدم البيضاء والعناصر الأخرى التي تُظهر مدى جودة عمل الكلى والأعضاء الأخرى. يمكن أن يكشف هذا عن مشاكل بما في ذلك فقر الدم والعدوى وسرطان الكلى.

-الأشعة المقطعية (التصوير المقطعي المحوسب) هي أشعة سينية مفصلة تظهر الأنسجة الرخوة في جسمك ، مثل الكليتين. يمكن أن يظهر التصوير المقطعي المحوسب أورامًا في الكلى وموقعها وحجمها وشكلها.

-تشبه أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) صور الأشعة المقطعية ، ولكنها تستخدم الطاقة المغناطيسية بدلاً من الإشعاع يستخدم الأطباء ذلك أقل من الأشعة المقطعية في تشخيص سرطان الكلى.

-تقوم الموجات فوق الصوتية بعمل صور من داخل جسمك باستخدام الموجات الصوتية. يساعدون طبيبك على تحديد ما إذا كانت الكتلة صلبة أو مملوءة بالسوائل. هذا يساعد في التشخيص.

-إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان الكلى ويشتبه طبيبك في انتشار السرطان ، فقد تحتاج إلى مزيد من الاختبارات يمكن أن يشمل ذلك أشعة الرئة بالأشعة السينية ، أو مسح العظام ، أو التصوير المقطعي (PET) ، على سبيل المثال.