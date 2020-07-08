اليوم السابع
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استدعاء ضابط التحريات فى اتهام عاطل بقتل جارة لسرقته فى عين شمس

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:00 ص
استدعاء ضابط التحريات فى اتهام عاطل بقتل جارة لسرقته فى عين شمس كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، باستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله فى واقعة القبض على عاطل بتهمة قتل جاره لسرقته .

واعترف عاطل أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بقتله لجاره بمنطقة عين شمس، بعدما سرق شقته لمعرفته بوجود أموال بداخلها، وخطط لسرقتها، وقام بالتسلل للشقة عبر الشرفة إلا أنه فوجئ عقب دخوله للشقة بتواجد المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من شقة المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وسرق الأموال وفرا هاربا، سرعان ما تم القبض عليه بواسطة رجال المباحث الذى اعترف أمامهم بتفاصيل الحادث.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس، بالعثور على جثة أحد المواطنين بالعقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم، وبها "جروح متفرقة"، وبسؤال شقيقته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) قررت بأنها حال حضورها للاطمئنان على شقيقها اكتشفت وفاته واختفاء (2 هاتف محمول - خاصين بالمجنى عليه وحافظة نقوده).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية "- مقيم بذات العقار محل البلاغ)، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لإقامته بذات العقار محل سكن المجنى عليه وعلمه بعدم تواجده بالشقة بصفة دائمة، واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها خطط لسرقه محتوياتها، وقام بالتسلل للشقة عبر الشرفة إلا أنه فوجئ عقب دخوله للشقة بتواجد المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من شقة المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته، واستولى على (2 هاتف محمول - مبلغ مالى"خاصين بالمجنى عليه")، ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وكذلك سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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